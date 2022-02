Cergy : festival « passeport pour l’Asie » Visages du Monde Cergy Catégories d’évènement: Cergy

Val-d'Oise

Cergy : festival « passeport pour l’Asie » Visages du Monde, 5 février 2022, Cergy. Cergy : festival « passeport pour l’Asie »

Visages du Monde, le samedi 5 février à 10:00

Ce samedi 5 février, de 10h à 20h, Cergy fête le nouvel an chinois. Organisée par l’association Party Pris dans les locaux du centre culturel Visages du monde, cette journée prévoit un programme mêlant musique, ateliers de danse, parade et, pour clôturer l’événement, un feu d’artifice. Entrée libre et passe vaccinal / sanitaire obligatoire.

Entrée libre et gratuite

Ce samedi 5 février, de 10h à 20h, Cergy fête le nouvel an chinois. Visages du Monde 10 place du Nautilus 95800 Cergy Cergy Cergy le Haut Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T10:00:00 2022-02-05T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cergy, Val-d'Oise Autres Lieu Visages du Monde Adresse 10 place du Nautilus 95800 Cergy Ville Cergy lieuville Visages du Monde Cergy Departement Val-d'Oise

Visages du Monde Cergy Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cergy/

Cergy : festival « passeport pour l’Asie » Visages du Monde 2022-02-05 was last modified: by Cergy : festival « passeport pour l’Asie » Visages du Monde Visages du Monde 5 février 2022 Cergy Visages du Monde Cergy

Cergy Val-d'Oise