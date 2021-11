Pontoise Cergy Pontoise, Val-d'Oise Cergy : Festival des solidarités Cergy Pontoise Catégories d’évènement: Pontoise

du vendredi 12 novembre au dimanche 14 novembre à Cergy

Du 12 au 14 novembre, la Ville de Cergy organise un festival des solidarités afin de sensibiliser le public autour de la question des violences faites aux femmes et aux enfants. Au programme : spectacles, ciné-débats, documentaires et autres festivités, en présence d’associations cergyssoises. Toute la ville accueillera des animations (quartier de l’Horloge, salle du Douze, place du Nautilus, etc.). Les prix et réservations dépendent des animations choisies. Du 12 au 14 novembre, la Ville de Cergy organise un festival des solidarités afin de sensibiliser le public autour de la question des violences faites aux femmes et aux enfants. Cergy Cergy Pontoise Les Pâtis Val-d’Oise

