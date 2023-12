LIDL RECRUTE Cergy LIDL RECRUTE Cergy, 28 décembre 2023, . LIDL RECRUTE Jeudi 28 décembre, 09h00 Cergy Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-28T09:00:00+01:00 – 2023-12-28T12:00:00+01:00

Fin : 2023-12-28T09:00:00+01:00 – 2023-12-28T12:00:00+01:00 LIDL recrute pour des postes d’équipiers polyvalents (H/F)

Le recrutement à lieu au pole emploi de CERGY à 9h00

4 rue des chauffours Vous devez-vous être disponibles sur une amplitude de 5h à 21h

Véhicule obligatoire

Formation 6 semaines avant embauche Une formation (POEI) sera mise en place entre LIDL et pôle emploi

Cette formation est financée par le pôle emploi

Les participants sont rémunérés pendant la formation. Cergy 95000 Cergy [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/193611 »}] Job dating 1 jeune 1 solution Détails Autres Lieu Cergy Adresse 95000 Cergy Lieu Ville Cergy Latitude 49.039967 Longitude 2.051139 latitude longitude 49.039967;2.051139

Cergy https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//