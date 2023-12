FORMATION – Titre professionnel Agente de propreté et d’hygiène Cergy FORMATION – Titre professionnel Agente de propreté et d’hygiène Cergy, 22 décembre 2023, . FORMATION – Titre professionnel Agente de propreté et d’hygiène Vendredi 22 décembre, 09h00 Cergy Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-22T09:00:00+01:00 – 2023-12-22T12:00:00+01:00

Fin : 2023-12-22T09:00:00+01:00 – 2023-12-22T12:00:00+01:00 Opportunité d’emploi Préparer le titre professionnel « Agente de propreté et d’hygiène »

Le centre de formation ESF vous propose une formation rémunérée de 8 mois

742 heures en centre de formation – 210 heures en entreprise Objectifs :

Mettre à jour les connaissances et développer de nouvelles compétences dans les métiers du nettoyage et de la propreté

Devenir opérationnel(le) rapidement en situation professionnelle

Accéder à un emploi dans le secteur Le centre de formation présente la formation au pôle emploi de Cergy Cergy 95000 Cergy [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/197655 »}] Réunion d’information 1 jeune 1 solution Détails Autres Lieu Cergy Adresse 95000 Cergy Lieu Ville Cergy Latitude 49.040836 Longitude 2.077114 latitude longitude 49.040836;2.077114

Cergy https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//