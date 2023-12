Information collective – FORMATION BATIMENT – Macon rénovation bâti ancien Cergy Information collective – FORMATION BATIMENT – Macon rénovation bâti ancien Cergy, 21 décembre 2023, . Information collective – FORMATION BATIMENT – Macon rénovation bâti ancien Jeudi 21 décembre, 09h30 Cergy Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Formation rémunérée de maçon rénovation bâti ancien validé par un CCP (Certificat de compétences professionnelles)

La formation débute le 2 janvier 2024

Formation ouvert à tous demandeurs d’emploi jeunes et moins jeunes

Candidat(e)s du territoire : Agglomération de Cergy-pontoise et du Vexin seulement Formation sur site à Vigny (95) L’événement se déroule au pôle de Cergy – 4 rue des Chauffours à 9h30

Présentation de la formation et entretien pour intégrer en septembre la formation.

