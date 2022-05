Cerfs-volants, oiseaux de passage et autres paysages. En 4 chapitres. Berck Berck Catégorie d’évènement: Berck

2022-07-05 – 2022-09-03

Exposition photographique d'Agnieszka Kaminska – 25 années de prises de vues pendant les Rencontres Internationales de Cerfs-Volants sans oublier la ville, la plage et les environs – à la médiathèque (Place du 18 juin)

