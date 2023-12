Révision code de la route à Valdahon (25) CERFRANCE Alliance Comtoise Valdahon Catégories d’Évènement: Doubs

Révision code de la route à Valdahon (25)
Vendredi 19 janvier 2024, 14h00
CERFRANCE Alliance Comtoise

Cette réunion d'information, gratuite et ouverte à tous, sera animée sous forme d'un quizz par Centaure Grand Est le vendredi 19 janvier 2024 dans les locaux de CERFRANCE Alliance Comtoise à Valdahon.

Horaires : 14h-16h. Si vous voulez faire le point sur vos connaissances, réviser les rondpoints, les nouveaux panneaux, la nouvelle réglementation, inscrivez-vous auprès de Pierre PARGNY au 07.88.80.56.49 ou par mail pargny.pierre@franchecomte.msa.fr CERFRANCE Alliance Comtoise 3 rue de maulbronn, 25800 Valdahon Valdahon 25800 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « mailto:pargny.pierre@franchecomte.msa.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-19T14:00:00+01:00 – 2024-01-19T16:00:00+01:00

