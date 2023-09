100% sensations équitation passion au cerf cerf Marcoux, 21 octobre 2023, Marcoux.

Une colonie au CERF c’est 40 chevaux et poneys pour satisfaire tous les niveaux, une équipe d’animateurs et de moniteurs passionnés et bienveillants, un hébergement agréé Jeunesse et Sports en pleine nature pour tous les passionnés des chevaux; mais aussi des fou rire, des soirées à thème, des amitiés tissées pour la vie et des moments de partage inoubliables.

Les jeunes montent à cheval le matin et l’après-midi (initiation, jeux, perfectionnement, saut d’obstacles, balades en extérieur…), passent du temps autour du cheval, participent à la vie du centre équestre…2H d’équitation par jour + 1h d’hippologie

A proximité du centre, différentes activités culturelles, historiques ou patrimoniales sont accessibles.

cerf 120 allée des cavaliers 42130 Marcoux Marcoux 42130 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0477975114 »}, {« type »: « email », « value »: « cerf.marcoux@wanadoo.fr »}]

