Festival « Lire, perché dans l’arbre » Cerf à 3 pattes Germaine, 30 septembre 2023, Germaine.

Germaine,Marne

« Lire, perché dans la l’arbre » c’est un salon du livre dédié à l’arbre mais ce sont aussi du théâtre, de la danse, des expositions, des animations, des contes, des lectures… sur le thème de l’arbre, de la forêt.

Au programme :

– 12 auteurs et illustrateurs d’envergure nationale, régionale et locale seront présents sur le salon pour dédicacer leurs ouvrages consacrés aux arbres et à la forêt.

Du théâtre, de la danse, des contes, au total 7 spectacles différents sont programmés durant le week-end.

– En salles ou dans les rues du village, photos, sculptures, bonsaïs,… s’exposent. 6 expositions sont prévues. Ateliers tout public ou pour enfants….

D’autres curiosités seront à découvrir tout au long du festival

– Une conférences pour mieux comprendre la menace qui plane sur les Arbres et forêts, alors qu’ils pourraient devenir nos meilleurs alliés. Chercheur atypique, l’ingénieur forestier Ernst Zürcher mêle science et spiritualité pour percer les liens mystérieux qui unissent l’arbre et l’homme.

Retrouvez dès le jeudi 28 septembre des interventions des illustratrices des autrices et auteurs dans les classes des écoles de différents villages autours de Germaine..

2023-09-30 fin : 2023-10-01 . .

Cerf à 3 pattes Rue du Pré Michaux

Germaine 51160 Marne Grand Est



« Lire, perché dans la l?arbre » is a book fair dedicated to trees, as well as theater, dance, exhibitions, events, storytelling and readings on the theme of trees and forests.

On the program:

– 12 authors and illustrators of national, regional and local stature will be on hand to sign their works about trees and forests.

Theater, dance, storytelling: a total of 7 different shows are scheduled over the weekend.

– Photos, sculptures, bonsai trees, etc. will be on show in the halls or in the streets of the village. 6 exhibitions are planned. Workshops for the general public and children?

Other curiosities to be discovered throughout the festival

– A conference to better understand the threat to trees and forests, when they could be our best allies. Forestry engineer Ernst Zürcher, an atypical researcher, blends science and spirituality to unravel the mysterious links between trees and man.

Starting on Thursday September 28, the illustrators and authors will be visiting school classes in various villages around Germaine.

« Lire, perché dans la l?arbre » es una feria del libro dedicada a los árboles, así como teatro, danza, exposiciones, eventos, cuentacuentos y lecturas sobre el tema de los árboles y los bosques.

En el programa:

– 12 autores e ilustradores nacionales, regionales y locales estarán presentes para firmar sus libros sobre árboles y bosques.

Teatro, danza, cuentacuentos: durante el fin de semana habrá un total de 7 espectáculos diferentes.

– Fotografías, esculturas, bonsáis, etc. se expondrán en las salas o en las calles del pueblo. Están previstas 6 exposiciones. Talleres para el público en general y para los niños.

A lo largo del festival se podrán descubrir otras curiosidades

– Conferencias para comprender la amenaza que pesa sobre los árboles y los bosques, cuando podrían ser nuestros mejores aliados. El ingeniero forestal Ernst Zürcher, un investigador atípico, combina ciencia y espiritualidad para desentrañar los misteriosos vínculos entre árboles y humanos.

A partir del jueves 28 de septiembre, los ilustradores y autores visitarán las clases de los colegios de varios pueblos de los alrededores de Germaine.

« Lire, perché dans la l?arbre » ist eine Buchmesse, die dem Baum gewidmet ist, aber es gibt auch Theater, Tanz, Ausstellungen, Animationen, Märchen, Lesungen? rund um das Thema Baum und Wald.

Auf dem Programm stehen:

– 12 Autoren und Illustratoren von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung werden auf der Messe anwesend sein, um ihre Werke über Bäume und Wälder zu signieren.

Theater, Tanz, Märchen, insgesamt 7 verschiedene Aufführungen sind für das Wochenende geplant.

– In den Hallen oder auf den Straßen des Dorfes werden Fotos, Skulpturen, Bonsais,… ausgestellt. 6 Ausstellungen sind geplant. Workshops für alle Altersgruppen oder für Kinder?

Weitere Sehenswürdigkeiten sind während des Festivals zu entdecken

– Eine Konferenz, um die Bedrohung der Bäume und Wälder besser zu verstehen, obwohl sie unsere besten Verbündeten sein könnten. Der Forstingenieur Ernst Zürcher, ein atypischer Forscher, verbindet Wissenschaft und Spiritualität, um die geheimnisvolle Verbindung zwischen Baum und Mensch zu entschlüsseln.

Ab Donnerstag, dem 28. September, werden die Illustratorinnen und Autorinnen in den Schulklassen verschiedener Dörfer in der Umgebung von Germaine auftreten.

Mise à jour le 2023-08-25 par ADT de la Marne