Déambulation d’échassiers « Les Porteurs de Lumière » Céret Céret, 9 décembre 2023, Céret.

Porteur de lumière et porteur d’espoir, naît de l’obscurité un ballet de planètes et de constellations.

Leurs costumes délicatement illuminés enchantent petits et grands de jour comme de nuit, dans une ambiance féérique et majestueuse…

Ville marquée par l'histoire et empreinte de culture et de tradition catalanes. La ville de Céret a toujours été une source d'inspiration pour les plus grands maîtres de l'art moderne : Brune, Chagall, Dufy, Herbin, Maillol… Ainsi que les plus de nos contemporains : Armand, Ben, Tapiès…. Tous sont réunis au Musée d'Art moderne de la ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T17:30:00+01:00 – 2023-12-09T19:00:00+01:00

déambulation parade