Nuits de Carluc Prieuré de Carluc, 16 juillet 2023, .

Théâtre musical : « les vielles femmes et la mer » (Monteverdi, Caccini, Granado, Falla, Mompou).

2023-07-16 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-16 . EUR.

Prieuré de Carluc

Céreste 04280 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



Musical theater: « the old women and the sea » (Monteverdi, Caccini, Granado, Falla, Mompou)

Teatro musical: « Las viejas y el mar » (Monteverdi, Caccini, Granado, Falla, Mompou)

Musiktheater: « Die alten Frauen und das Meer » (Monteverdi, Caccini, Granado, Falla, Mompou)

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon