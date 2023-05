Chorale conservatoire d’Apt – Ensemble vocal Place de l’Europe, 30 juin 2023, .

Chorale, ensemble vocal au théâtre de plein air à Céreste.

2023-06-30 à 22:30:00 ; fin : 2023-06-30 . EUR.

Place de l’Europe Théâtre de plein air

Céreste 04280 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



Choir, vocal ensemble at the open air theater in Céreste

Coro, conjunto vocal en el teatro al aire libre de Céreste

Chor, Vokalensemble im Freilufttheater in Céreste

