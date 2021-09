Bayonne Bayonne Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Cerès Radio Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Cerès Radio Bayonne, 4 octobre 2021, Bayonne. Cerès Radio 2021-10-04 – 2021-10-08 Espace socio culturel 6 Esplanade Balain

Bayonne Pyrénées-Atlantiques CÉRÈS RADIO

L’atelier de création radiophonique de la Ferme Baudonne vous présente les créations radios des femmes de la Ferme à l’Espace Socio-Culturel Municipal de Bayonne. Installation Sonore du Lundi 4 au Vendredi 8 Octobre 2021

Écoute Collective le Vendredi 8 Octobre à 18h suivie d’un Pot Convivial Co-production Compagnie Lézards Qui Bougent et Collectif Belladone +33 6 79 87 45 44 CÉRÈS RADIO

dernière mise à jour : 2021-09-16

Détails Catégories d’évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bayonne Adresse Espace socio culturel 6 Esplanade Balain Ville Bayonne lieuville 43.4995#-1.4549