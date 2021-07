Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne, Saint-Dizier Cérémonies du 14 juillet Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier, le mercredi 14 juillet à 11:00

11 h : Place Aristide Briand – Arrivée des autorités – Remise de décorations – Prise d’Armes et défilé devant l’Hôtel de ville et rue Gambetta, jusqu’à la place du 11 novembre, d’unités à pied et motorisées. 11 h 30 : réception offerte par la Municipalité à Hôtel de ville Programme des cérémonies commémoratives de la fête nationale Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

