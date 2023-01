Cérémonies des vœux du Maire des 6e et 8e arrondissements Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Pierre Benarroche, Maire des 6e et 8e arrondissements et son équipe municipale proposent quatre cérémonies de vœux pour la nouvelle année, en présentiel, dans les quartiers du secteur.



L’occasion de présenter aux habitantes et habitants le bilan de l’année 2022 et d’aborder les thématiques de proximité et les priorités d’action publique spécifiques aux différents quartiers. Chaque personne qui souhaitera intervenir et poser des questions, pourra le faire.

PROGRAMME DES CÉRÉMONIES :



Ouverture des portes à 18h30 pour les quatre dates – Chaque cérémonie est suivie d’un moment convivial autour d’un buffet



► Jeudi 5 janvier 2023 au centre d’animation de Bonnefon – Place Bonnefon, 8e

Quartiers : Bonneveine, Vieille Chapelle, Callelongue, Escalette, Samena, Madrague de Montredon, Verrerie, Montredon, Grotte Rolland, Pointe Rouge, Roy d’Espagne, Les Goudes, Cap Croisette.



► Jeudi 12 janvier 2023 à l’Espace Julien – 39 cours Julien, 6e

Quartiers : Cours Julien, la Plaine, Notre-Dame du Mont, Tilsit, Lieutaud,

Préfecture, Rome, Baille, Lodi, Castellane, Cantini, Prado (1ère partie), le

Rouet.



► Jeudi 19 janvier 2023 à la Mairie des 6e et 8e arrondissements – 125 rue du

Commandant Rolland, 8e

Quartiers : Sainte-Anne, Michelet, Saint Giniez, Prado Plage, Grand Saint Giniez,

Milan, Mazargues, Rabatau, Rond-Point du Prado, Teisseire.



► Vendredi 27 janvier 2023 à Montevideo – 3 Impasse. Montevideo, 6e

Quartiers : André Aune, Pierre Puget, Vauban, Haut Breteuil, Paradis, NotreDame, Jules Moulet, Villas Paradis, Vallon Montebello, Périer, Crémieux

