Cérémonies de Commémoration des 400 ans du siège de Mnheurt Monheurt, 17 juin 2022, Monheurt.

Cérémonies de Commémoration des 400 ans du siège de Mnheurt Monheurt

2022-06-17 – 2022-06-19

Monheurt 47160 Monheurt

10 EUR Pour commémorer les 400 ans du Siège de Monheurt, évènement historique qui a marqué les plaine de la Confluence, ce joli village organise un weekend de festivités avec un programme d’animations et de divertissements en tous genres:

Vendredi 17/06: loto

Samedi 18/06: de 10h à 16h, activités et jeux anciens pour les enfants, à 18h, inauguration de la maquette de la cité fortifiée, de 19h00 à 20h30, visite guidée avec Janouille, puis à 20h30 apéritif et repas du terroir. De 22h à 0h, animation musicale, avec à 23h, un grand feu d’artifice!

Dimanche 19/06: 9h Messe à l’église en soutien à l’Ukraine, 9h30-11h, Canoé Kayak, puis plusieurs spectacles historiques vivants ( 11h30, 13h30,15h30,17h30) avec toute la journée des activités et jeux divers. A 20h30,; clôture des cérémonies de Commémoration. Midi et soir, restauration rapide avec 4 FOOD TRUCK.

Amusements et convivialité garanties!

Pour commémorer les 400 ans du Siège de Monheurt, évènement historique qui a marqué les plaine de la Confluence, ce joli village organise un weekend de festivités avec un programme d’animations et de divertissements en tous genres:

Vendredi 17/06: loto

Samedi 18/06: de 10h à 16h, activités et jeux anciens pour les enfants, à 18h, inauguration de la maquette de la cité fortifiée, de 19h00 à 20h30, visite guidée avec Janouille, puis à 20h30 apéritif et repas du terroir. De 22h à 0h, animation musicale, avec à 23h, un grand feu d’artifice!

Dimanche 19/06: 9h Messe à l’église en soutien à l’Ukraine, 9h30-11h, Canoé Kayak, puis plusieurs spectacles historiques vivants ( 11h30, 13h30,15h30,17h30) avec toute la journée des activités et jeux divers. A 20h30,; clôture des cérémonies de Commémoration. Midi et soir, restauration rapide avec 4 FOOD TRUCK.

Amusements et convivialité garanties!

Pour commémorer les 400 ans du Siège de Monheurt, évènement historique qui a marqué les plaine de la Confluence, ce joli village organise un weekend de festivités avec un programme d’animations et de divertissements en tous genres:

Vendredi 17/06: loto

Samedi 18/06: de 10h à 16h, activités et jeux anciens pour les enfants, à 18h, inauguration de la maquette de la cité fortifiée, de 19h00 à 20h30, visite guidée avec Janouille, puis à 20h30 apéritif et repas du terroir. De 22h à 0h, animation musicale, avec à 23h, un grand feu d’artifice!

Dimanche 19/06: 9h Messe à l’église en soutien à l’Ukraine, 9h30-11h, Canoé Kayak, puis plusieurs spectacles historiques vivants ( 11h30, 13h30,15h30,17h30) avec toute la journée des activités et jeux divers. A 20h30,; clôture des cérémonies de Commémoration. Midi et soir, restauration rapide avec 4 FOOD TRUCK.

Amusements et convivialité garanties!

Monheurt

dernière mise à jour : 2022-05-23 par