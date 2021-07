Pleurtuit Pleurtuit Ille-et-Vilaine, Pleurtuit Cérémonies de commémoration de la libération de Pleurtuit Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Cérémonies de commémoration de la libération de Pleurtuit Pleurtuit, 8 août 2021, Pleurtuit. Cérémonies de commémoration de la libération de Pleurtuit 2021-08-08 12:00:00 – 2021-08-08 Rue de Dinard Monument aux Morts

Dimanche 8 août 2021 à 12h Au Monument aux Morts.

+33 2 99 88 41 13 https://www.pleurtuit.com/agenda/ceremonies-de-commemoration-de-la-liberation-de-pleurtuit-2/

Lieu Pleurtuit Adresse Rue de Dinard Monument aux Morts Ville Pleurtuit lieuville 48.57935#-2.06021