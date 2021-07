Pleurtuit Pleurtuit Ille-et-Vilaine, Pleurtuit Cérémonies de commémoration de la libération de Pleurtuit Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pleurtuit

Cérémonies de commémoration de la libération de Pleurtuit Pleurtuit, 7 août 2021, Pleurtuit. Cérémonies de commémoration de la libération de Pleurtuit 2021-08-07 – 2021-08-07 Monument de la Vieuville Lieu-dit La Vieuville

Pleurtuit Ille-et-Vilaine Samedi 7 août 2021 à 17h Au monument de la Vieuville. Samedi 7 août 2021 à 17h Au monument de la Vieuville. dernière mise à jour : 2021-07-25 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Pleurtuit Autres Lieu Pleurtuit Adresse Monument de la Vieuville Lieu-dit La Vieuville Ville Pleurtuit lieuville 48.57244#-2.04996