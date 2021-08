Dinard Dinard Dinard, Ille-et-Vilaine Cérémonies de commémoration de la libération de Dinard Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Cérémonies de commémoration de la libération de Dinard Dinard, 15 août 2021, Dinard. Cérémonies de commémoration de la libération de Dinard 2021-08-15 – 2021-08-15 Église Notre Dame Place du Général de Gaulle

Dinard Ille-et-Vilaine Cette année, la ville de Dinard fête le 77ème anniversaire de la Libération de Dinard le Dimanche 15 aout 2021. Programme : 10h – Rassemblement au Cimetière principal, rue du Douet Fourché – Départ de la borne de la liberté

– Dépôt de trois gerbes (carré britannique, Souvenir Franco-Belge, Carré de la résistance)

– Diffusion des Hymnes Nationaux 11h – Office Religieux, Église Notre Dame 12h15 – Place du Général de Gaulle : Réunion autour du Monument aux morts où comme de coutume un emplacement sera réservé aux Groupements : – Rassemblement

– Cérémonie des couleurs

– Discours de l’autorité

– Dépôt de gerbes

– Sonnerie aux morts

– Diffusion de la Marseillaise

– Défilé en direction de la Villa Eugénie, square Jean Moulin

