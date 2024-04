Cérémonies à Terre-et-Marais Terre-et-Marais, mardi 4 juin 2024.

Cérémonies à Terre-et-Marais Terre-et-Marais Manche

Stèle Hotot à Saint-Georgs-de-Bohon, cérémonie en hommage aux libérateurs et en souvenir des combats sur la commune. En présence des familles de vétérans et de représentants de la 83e DB et des anciens combattants.

Début : 2024-06-04 09:00:00

fin : 2024-06-04 10:00:00

Rue de Hotot

Terre-et-Marais 50500 Manche Normandie

