Cérémonie Transmission à la Jeunesse Mémoire et Paix Yvetot-Bocage, vendredi 7 juin 2024.

Cérémonie Transmission à la Jeunesse Mémoire et Paix Yvetot-Bocage Manche

Conférence-témoignage « Transmission à la Jeunesse Mémoire et Paix » devant environ 500 jeunes par Cordelia ROOSEVELT, Helen PATTON et Laurent de GAULLE et exposition d’une dizaine de véhicules d’époque.

Début : 2024-06-07

Route de Servigny

Yvetot-Bocage 50700 Manche Normandie peacebypeace10@gmail.com

