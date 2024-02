Cérémonie Picauville, vendredi 7 juin 2024.

Cérémonie Picauville Manche

Cérémonie au monument du 507 PIR de la 82e Airborne en présence des troupes américaines et allemandes ainsi que les écoles de Picauville et collège Sainte Marie de Valognes.

Cérémonie au monument du 507 PIR de la 82e Airborne en présence des troupes américaines et allemandes ainsi que les écoles de Picauville et collège Sainte Marie de Valognes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 11:00:00

fin : 2024-06-07

Amfreville

Picauville 50480 Manche Normandie

L’événement Cérémonie Picauville a été mis à jour le 2024-02-22 par OT Baie du Cotentin