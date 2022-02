Cérémonie patriotique Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes Hautes-Pyrénées Journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 9h : Arrivée des autorités au Monument de la FNACA sur la Place de la Courte Boule

Puis déplacement en cortège pour se rendre au Monuments aux Morts, aux Allées Leclerc à 10h TARBES Allées Leclerc Tarbes

