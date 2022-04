CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE EN SOUVENIR DES VICTIMES ET HÉROS DE LA DÉPORTATION Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE EN SOUVENIR DES VICTIMES ET HÉROS DE LA DÉPORTATION Le Pouliguen, 24 avril 2022, Le Pouliguen. CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE EN SOUVENIR DES VICTIMES ET HÉROS DE LA DÉPORTATION Quai Jules Sandeau Monument aux morts Le Pouliguen

2022-04-24 – 2022-04-24 Quai Jules Sandeau Monument aux morts

Le Pouliguen Loire-Atlantique Commémoration organisée dans le cadre de la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Commémoration organisée dans le cadre de la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Quai Jules Sandeau Monument aux morts Le Pouliguen

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu Le Pouliguen Adresse Quai Jules Sandeau Monument aux morts Ville Le Pouliguen lieuville Quai Jules Sandeau Monument aux morts Le Pouliguen Departement Loire-Atlantique

Le Pouliguen Le Pouliguen Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pouliguen/

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE EN SOUVENIR DES VICTIMES ET HÉROS DE LA DÉPORTATION Le Pouliguen 2022-04-24 was last modified: by CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE EN SOUVENIR DES VICTIMES ET HÉROS DE LA DÉPORTATION Le Pouliguen Le Pouliguen 24 avril 2022 Le Pouliguen Loire-Atlantique

Le Pouliguen Loire-Atlantique