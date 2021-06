Le Pouliguen Le Pouliguen CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE DU 14 JUILLET Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE DU 14 JUILLET Le Pouliguen, 14 juillet 2021
Square Jean Prié Monument aux morts
Le Pouliguen Loire-Atlantique

La ville du Pouliguen et l'association d'anciens combattants organisent une cérémonie patriotique sur le quai Jules Sandeau au Monument aux morts.

