Cérémonie officielle en l’honneur du 78ème anniversaire du Débarquement Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham

Cérémonie officielle en l’honneur du 78ème anniversaire du Débarquement Ouistreham, 6 juin 2022, Ouistreham. Cérémonie officielle en l’honneur du 78ème anniversaire du Débarquement La Flamme Boulevard Aristide Briand Ouistreham

2022-06-06 10:15:00 10:15:00 – 2022-06-06 11:00:00 11:00:00 La Flamme Boulevard Aristide Briand

Ouistreham Calvados Cérémonie officielle en l’honneur du 78ème anniversaire du Débarquement. Cérémonie officielle en l’honneur du 78ème anniversaire du Débarquement. Cérémonie officielle en l’honneur du 78ème anniversaire du Débarquement. La Flamme Boulevard Aristide Briand Ouistreham

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Ouistreham Autres Lieu Ouistreham Adresse La Flamme Boulevard Aristide Briand Ville Ouistreham lieuville La Flamme Boulevard Aristide Briand Ouistreham Departement Calvados

Ouistreham Ouistreham Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouistreham/

Cérémonie officielle en l’honneur du 78ème anniversaire du Débarquement Ouistreham 2022-06-06 was last modified: by Cérémonie officielle en l’honneur du 78ème anniversaire du Débarquement Ouistreham Ouistreham 6 juin 2022 Calvados Ouistreham

Ouistreham Calvados