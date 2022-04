Cérémonie officielle Commémoration nationale du 10-Mai Passerelle Victor Schoelcher Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Cérémonie officielle Commémoration nationale du 10-Mai Passerelle Victor Schoelcher, 10 mai 2022, Nantes. 2022-05-10

Horaire : 18:30

Gratuit : oui De la passerelle Victor Schoelcher au Mémorial de l’Abolition de l’esclavage. Rendez-vous, Quai François Mitterrand, devant le Palais de justice.• Départ du cortège accompagné par les tambours, symboles de la Liberté,• Minute de silence et jet de fleurs en Loire, en hommage aux victimes de l’esclavage,• Arrivée du cortège au Mémorial,• Discours officiels.En présence de Madame La Maire, Johanna Rolland, et de Monsieur Le Préfet. Dans le cadre du 10e anniversaire du Mémorial et la Commémoration nationale du 10-Mai Passerelle Victor Schoelcher Centre-ville Nantes 44000

https://metropole.nantes.fr/actualites/agenda-culturel/commemoration-du-10-mai/animations-culturelles-10-ans

