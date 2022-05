Cérémonie: mobiklasse.de fête ses 20 ans !, 19 mai 2022, .

Cérémonie: mobiklasse.de fête ses 20 ans !

2022-05-19 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-19 20:00:00 20:00:00

LA célébration des 20 ans se fait en présence de Tobias Bütow et Anne Tallineau, Secrétaires Généraux de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, de Clarissa Duvigneau, Consule Générale d’Allemagne à Marseille et de Stéphanie Fernandez, Adjointe au Maire déléguée aux Affaires européennes, Ville d’Aix-en-Provence.



Mobiklasse.de est une action de promotion de la langue allemande en milieu scolaire. Un/e lecteur /rice allemande sillonne les routes pour faire la promotion de l’allemand de façon ludique dans les écoles et collèges de France. La même action pour le français est également en place en Allemagne. Cette action est placée sous le haut patronage de Jean-Michel Blanquer, ministre de l’éducation nationale et de Hendrik Wüst, ministre-président de Rhénanie du Nord Westphalie et plénipotentiaire chargé des affaires culturelles dans le cadre du traité de l’Elysée, et financée par l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse.





Témoignages :

● Evelyn Rust, Première Lectrice DeutschMobil (ancien mobiklasse.de) PACA et Corse

● Mona Gehring, Lectrice Mobiklasse.de actuelle pour l’académie Aix-Marseille, Montpellier et la Corse

● Ulf Sahlman, IA-IPR d’allemand à l’académie Aix-Marseille

Ambre Taochy, Elève au Lycée Georges Duby, Luynes





Performance artistique:

● Extrait du spectacle BAOBABS du groupe Grenade

● Extrait de la nouvelle création hip-hop – STOLAR – du groupe Ootaka by Grenade

Interprètes: 3 danseurs du Groupe Grenade et 6 danseurs de la Compagnie Grenade / Groupe et Compagnie Grenade – Josette Baïz



Verre de l’amitié



En coopération avec l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse et la Ville d’Aix-en-Provence

Cérémonie de célébration des 20 ans de l’action de promotion de l’allemand en milieu scolaire mobiklasse.de, organisé par le Centre Franco-Allemand de Provence à la salle des Etats de la Mairie d’Aix-en-Provence

