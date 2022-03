Cérémonie “Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation” Place Aristide Briand 33530 Bassens Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Dimanche 24 avril, 11h30, place Aristide Briand Cérémonie “Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation” Rassemblement : 11h15 Renseignements : 05 57 80 81 57, mairie Cérémonie “Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation” Place Aristide Briand 33530 Bassens place aristide Briand 33530 bassens Bassens Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-24T11:15:00 2022-04-24T12:30:00

