Cérémonie : journée nationale d'hommage "aux morts pour la France" Arcachon

Gironde

Cérémonie : journée nationale d’hommage “aux morts pour la France” Arcachon, 8 juin 2022, Arcachon. Cérémonie : journée nationale d’hommage “aux morts pour la France” Arcachon

2022-06-08 11:00:00 – 2022-06-08

Arcachon Gironde Revue des troupes, allocution, lecture de messages, dépôts de gerbes, Sonnerie aux Morts, minute de silence, Marseillaise.

Monument aux Morts, place de Verdun, 11h.

Revue des troupes, allocution, lecture de messages, dépôts de gerbes, Sonnerie aux Morts, minute de silence, Marseillaise.

Monument aux Morts, place de Verdun, 11h. © Flickr

Arcachon

