Varennes-sur-Allier Varennes-sur-Allier Allier, Varennes-sur-Allier Cérémonie hommage aux morts Guerre Algérie Varennes-sur-Allier Varennes-sur-Allier Catégories d’évènement: Allier

Varennes-sur-Allier

Cérémonie hommage aux morts Guerre Algérie Varennes-sur-Allier, 5 décembre 2021-5 décembre 2021, Varennes-sur-Allier. Cérémonie hommage aux morts Guerre Algérie 2021-12-05 11:00:00 11:00:00 – 2021-12-05

Varennes-sur-Allier Allier Cérémonie rendant hommage à tous les Varennois morts durant la Guerre d’Algérie. Cérémonie rendant hommage à tous les Varennois morts durant la Guerre d’Algérie.

Détails Catégories d’évènement: Allier, Varennes-sur-Allier Étiquettes évènement : Autres Lieu Varennes-sur-Allier Adresse Ville Varennes-sur-Allier