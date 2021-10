Genève MEG - Musée d'ethnographie Genève Cérémonie gnawa entre Fès et Tanger – Maroc/Belgique – Hicham Bilali, Driss Filali et Jalal Abantor MEG – Musée d’ethnographie Genève Catégorie d’évènement: Genève

Les Gnawa forment une communauté confrérique issue de l’esclavage subsaharien, qui s’est installée au fil des siècles dans toutes les villes du Maroc. Les _m‘allemīn_ Driss Filali et Hicham Bilali ont grandi ensemble et appris le répertoire à Fès, où le style ancien _fāssī_ côtoie le style moderne _marsāwī_. Pour cette tournée, ils sont accompagnés par Jalal Abantor, détenteur du jeu de tambour particulier de Tanger qu’il a hérité de son père, le dernier maître de cette technique. Aujourd’hui, le trio perpétue ces traditions à Bruxelles. _En partenariat avec les Ateliers d’ethnomusicologie de Genève, dans le cadre du 24e Festival de l’Imaginaire et du festival Les nuits du monde_ [> En savoir +](https://www.maisondesculturesdumonde.org/actualites/ceremonie-gnawa-de-tanger)

