Proposé dans le cadre du Festival de l’Imaginaire, ce concert-conférence met à l’honneur les traditions musicales des Gnawa, communauté confrérique du Maroc connue pour ses rituels nocturnes de transe, appelés līla. Proposé dans le cadre du Festival de l’Imaginaire, ce concert-conférence met à l’honneur les traditions musicales des Gnawa, communauté confrérique du Maroc connue pour ses rituels nocturnes de transe, appelés līla. La soirée alternera entre temps de parole de l’ethnomusicologue Hélène Sechehaye, qui détaillera ces pratiques musicales, et concert du maître Abdelwahid Stitou et de ses deux fils, tous trois chanteurs et musiciens. Abdelwahid Stitou est reconnu comme l’un des maîtres du répertoire Gnawa, qu’il a transmis à ses fils Rida et Bachir. Hélène Sechehaye est une ethnomusicologue belge travaillant sur le rôle de la musique au sein de la diaspora Gnawa. En partenariat avec la Maison des Cultures du Monde dans le cadre du 24e Festival de l’Imaginaire. Concerts -> Musiques du Monde Institut des Cultures d’Islam 19 rue Léon Paris 75018

© Dieter Telemens

