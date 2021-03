Paris Mairie du 12e arrondissement Paris Cérémonie en mémoire des élus du 12e, figures de la Commune Mairie du 12e arrondissement Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cérémonie en mémoire des élus du 12e, figures de la Commune Mairie du 12e arrondissement, 12 mai 2021-12 mai 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 12 mai 2021

de 14h à 15h

gratuit

Cérémonie organisée afin d’honorer la mémoire des élus de la Commune de Paris du 12e arrondissement. Cérémonie organisée afin d’honorer la mémoire des élus de la Commune de Paris du 12e arrondissement : Jean Baptiste Hubert GERESME, ouvrier, condamné aux travaux forcés à perpétuité, mort à Paris en 1890, Julien FRUNEAU, dit « Dupetit », charpentier, condamné par contumace à la déportation, Alphonse LONCLAS, sculpteur de bois, condamné par contumace à la peine de mort et Jean Philippe FENOUILLAS, commerçant, fusillé le 22 janvier 1873 en criant « Vive la République sociale ! Vive la Commune ! » Événements -> Autre événement Mairie du 12e arrondissement 130 avenue Daumesnil Paris 75012

6 : Dugommier (248m) 8 : Montgallet (365m) Ligne 215 : arrêt Mairie du 12e Ligne 29 : arrêt Dubrunfaut Porte de Charenton, ligne T3

Contact :Mairie du 12e arrondissement https://www.facebook.com/Mairie12Paris https://twitter.com/Mairie12Paris Événements -> Autre événement Plein air

Date complète :

2021-05-12T14:00:00+02:00_2021-05-12T15:00:00+02:00

M12

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Mairie du 12e arrondissement Adresse 130 avenue Daumesnil Ville Paris