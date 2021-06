Carpiquet Carpiquet Calvados, Carpiquet Cérémonie en hommage aux soldtats Acadiens / Festival « La semaine acadienne » Carpiquet Carpiquet Catégories d’évènement: Calvados

Cérémonie en hommage aux soldtats Acadiens / Festival « La semaine acadienne » Carpiquet, 9 août 2021-9 août 2021, Carpiquet. Cérémonie en hommage aux soldtats Acadiens / Festival « La semaine acadienne » 2021-08-09 16:00:00 16:00:00 – 2021-08-09 16:30:00 16:30:00

Carpiquet Calvados Carpiquet Monument aux morts des Canadiens (Carpiquet)

Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens qui combattirent pour la libération de Carpiquet en juillet 1944 Monument aux morts des Canadiens (Carpiquet)

