Cérémonie commémorative en présence de Carver McGriff, vétéran du 3e Bataillon du 357e Régiment de la 90e Division d'Infanterie, blessé et fait prisonnier à cet endroit le 7 juillet 1944 lors des combats pour la prise du Mont Castre. Venez lui rendre hommage et à travers lui à tous ceux qui ont sacrifié leur avenir pour assurer le votre.

