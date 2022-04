Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens / festival “La Semaine Acadienne 2022” Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Courseulles-sur-Mer

Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens / festival “La Semaine Acadienne 2022” Courseulles-sur-Mer, 11 août 2022, Courseulles-sur-Mer. Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens / festival “La Semaine Acadienne 2022” Voie des Français LIbres Centre Juno Beach Courseulles-sur-Mer

2022-08-11 – 2022-08-11 Voie des Français LIbres Centre Juno Beach

Courseulles-sur-Mer Calvados Centre Juno Beach (Courseulles-sur-mer)

Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens dans le seul musée canadien sur les côtes normandes. Centre Juno Beach (Courseulles-sur-mer)

Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens dans le seul musée canadien sur les côtes normandes. Centre Juno Beach (Courseulles-sur-mer)

Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens dans le seul musée canadien sur les côtes normandes. Voie des Français LIbres Centre Juno Beach Courseulles-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Courseulles-sur-Mer Autres Lieu Courseulles-sur-Mer Adresse Voie des Français LIbres Centre Juno Beach Ville Courseulles-sur-Mer lieuville Voie des Français LIbres Centre Juno Beach Courseulles-sur-Mer Departement Calvados

Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/courseulles-sur-mer/

Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens / festival “La Semaine Acadienne 2022” Courseulles-sur-Mer 2022-08-11 was last modified: by Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens / festival “La Semaine Acadienne 2022” Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer 11 août 2022 Calvados Courseulles-sur-Mer

Courseulles-sur-Mer Calvados