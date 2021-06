Bernières-sur-Mer Bernières-sur-Mer Bernières-sur-Mer, Calvados Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens / Festival « La semaine acadienne 2021 » Bernières-sur-Mer Bernières-sur-Mer Catégories d’évènement: Bernières-sur-Mer

Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens du North Shore régiment du Nouveau-Brunswick qui débarquèrent exactement à cet endroit le 6 juin 1944, avec la participation de la SNSM du Calvados. infos@semaineacadienne.net https://www.semaineacadienne.net/ Plage de Nan Red (Bernières-sur-mer)

