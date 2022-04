Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens / Cimetière militaire de Bény sur mer / Festival “La Semaine Acadienne 2022” Reviers Reviers Catégories d’évènement: Calvados

Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens tombés en Normandie dans le cimetière militaire canadien de Beny sur mer

