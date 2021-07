Compiègne Compiègne Compiègne, Oise Cérémonie en hommage aux français musulmans Compiègne Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Oise

Cérémonie en hommage aux français musulmans Compiègne, 25 septembre 2021-25 septembre 2021, Compiègne. Cérémonie en hommage aux français musulmans 2021-09-25 – 2021-09-25

Compiègne Oise Cérémonie en hommage aux français musulmans. Plus de renseignements à la mairie de Compiègne. +33 3 44 40 72 00 https://www.agglo-compiegne.fr/ Cérémonie en hommage aux français musulmans. Plus de renseignements à la mairie de Compiègne. © Pixabay – Non contractuelle dernière mise à jour : 2020-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Compiègne, Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Compiègne Adresse Ville Compiègne lieuville 49.40752#2.85123