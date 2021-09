Villeneuve-d'Ascq Place Salvador-Allende Nord, Villeneuve-d'Ascq Cérémonie en hommage à Salvador Allende Place Salvador-Allende Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

48 ans après, le souvenir de Salvador Allende, président du Chili décédé le 11 septembre 1973, est toujours vivace à Villeneuve d’Ascq. En fonction de la situation sanitaire, le public sera invité à une déambulation jusqu’à la Maison des droits de l’Homme Nelson-Mandela, pour la lecture en musique d’un texte littéraire, une création proposée sur la base d’un livre édité par un membre de l’association Cordillera. La commémoration est organisée par la Ville en partenariat avec l’association Cordillera, qui agit en matière de coopération et d’initiatives avec le Chili, pour le respect des droits de l’Homme et la promotion de la culture latino-américaine. Une cérémonie sera organisée samedi 11 septembre 2021 à 18h30 devant la plaque commémorative, place Allende. Place Salvador-Allende Place Allende 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

