Cérémonie en hommage à la 95th Infantry Division Mandeville-en-Bessin, dimanche 2 juin 2024.

: L’association C.L.V.M.A. 95th I.D. organise le dimanche 2 Juin 2024 une inauguration de 2 plaques en hommage au débarquement de la 95th Infantry Division U.S. à Omaha Beach et son cantonnement à Mandeville en Bessin.

La cérémonie se tiendra le dimanche 2 Juin devant la mairie de Mandeville en Bessin à 15H.

Elle sera suivie d’un vin d’honneur et d’une exposition photos/matériel à la salle des fêtes de la commune.

Autres informations Les deux monuments ont entièrement été financés avec l’aide des familles & amis des vétérans de la 95th Infantry Division Association aux USA.

L’évènement aura l’honneur d’avoir la présence de plusieurs familles de vétérans de la 95th Infantry Division à savoir

– M. Mike & Mme Marsha FLORA fille de Edward DeWayne SNELL, Co. F, 378th Infantry Regiment,

– M. Jim & Mme Nancy DUNO BROADWAY fille de Anthony DUNO, Co. G, 379th Infantry Regiment,

– Mme Kristin WHITTINGTON petite fille de Charles WHITTINGTON, Co. I, 377th Infantry Regiment.

Nous comptons également sur la présence de M. Ceo BAUER, vétéran de 101 ans, Co. I, 377th Infantry Regiment, si sa santé lui permet le voyage.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 15:00:00

fin : 2024-06-02 19:00:00

salle des fêtes

Mandeville-en-Bessin 14710 Calvados Normandie clvma95th@gmail.com

L’événement Cérémonie en hommage à la 95th Infantry Division Mandeville-en-Bessin a été mis à jour le 2024-03-28 par OT Isigny-Omaha