Au Japon, la cérémonie du thé, appelée _chanoyu_, est un rituel traditionnel influencé par le bouddhisme zen au cours duquel le thé vert en poudre (_matcha_) est préparé de manière cérémonielle. La comédienne Junko Murakami réalisera une démonstration d’une cérémonie simple du thé et invitera 1 ou 2 personnes à participer, à goûter le thé et le gâteau japonais du jour. Partager ce moment de sérénité avec elle pourrait changer votre vie ! **Informations pratiques** Durée : environ 30 minutes. Tarif : gratuit. Réservation obligatoire (places limitées). En raison du contexte d’incertitude dû à la crise sanitaire, la programmation est susceptible d’être modifiée ou annulée. En cas de doute, contactez-nous au 01 64 23 73 27 avant votre visite.

Musée départemental Stéphane Mallarmé Pont de Valvins – 4 promenade Stéphane-Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine

