CÉRÉMONIE DU THÉ JAPONAISE / CHANOYU Maison un air de thé, 19 mars 2022, Bordeaux.

CÉRÉMONIE DU THÉ JAPONAISE / CHANOYU

Maison un air de thé, le samedi 19 mars 2022 à 15:00

VIVEZ L’EXPÉRIENCE DE LA CÉRÉMONIE DU THÉ, APPELÉE ÉGALEMENT CHANOYU AVEC LA MAÎTRESSE DE THÉ SENKEI ONISHI. ———————————————————————————————————— ### Cérémonie du thé à Bordeaux Diplômée de l’enseignement de la cérémonie du thé de l’école “Dai Nihon Chadou Gakkai” (大日本茶道学会) depuis 2002, Senkei Onishi pratique depuis plus de 25 ans cet art ancestral, elle partagera avec vous toutes les subtilités du thé et vous transportera au coeur de la culture japonaise. Chaque cérémonie dure environ une heure et se limite 5 participants maximum : vous apprendrez à respecter chaque étape de ce rituel artistique et philosophique. Ce moment comprend l’accueil par la maîtresse de thé, la dégustation d’une pâtisserie japonaise et la cérémonie de la préparation du thé dans les règles de l’art. CONSEILS POUR PROFITER AU MIEUX DE CE MOMENT : Il est recommandé d’apporter une paire de chaussettes car vous devez vous déchausser pour vous installer sur les tatamis et d’être habillé de vêtements amples pour être assis confortablement à genoux ou en tailleur. Les enfants de plus de 10 ans peuvent participer à la cérémonie du thé mais seulement accompagné d’un proche. Le pass sanitaire est obligatoire pour participer à cet atelier.

Inscription obligatoire, 45 euros par personne. Cérémonie limitée à 5 personnes

Diplômée de l’école “Dai Nihon Chadou Gakkai” (大日本茶道学会) depuis 2002, Senkei Onishi partagera avec vous toutes les subtilités du thé et vous transportera au coeur de la culture japonaise.

Maison un air de thé 33 rue Buhan 33000 bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T15:00:00 2022-03-19T16:00:00