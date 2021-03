Valmondois Foyer Daumier Val-d'Oise, Valmondois Cérémonie du thé avec Noriko Yamamoto Foyer Daumier Valmondois Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Valmondois

Cérémonie du thé avec Noriko Yamamoto Foyer Daumier, 6 juin 2021-6 juin 2021, Valmondois. Cérémonie du thé avec Noriko Yamamoto

Foyer Daumier, le dimanche 6 juin à 17:00

Venez découvrir cette tradition ancestrale japonaise de la cérémonie du thé avec Noriko Yamamoto. Décollez vers un autre temps, d’autres contrées et vivez ce moment de sérénité.

Entrée libre

Venez découvrir la tradition ancestrale japonaise de la cérémonie du thé avec Noriko Yamamoto Foyer Daumier 17 rue d’Orgivaux 95760 Valmondois Valmondois Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T17:00:00 2021-06-06T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Val-d'Oise, Valmondois Autres Lieu Foyer Daumier Adresse 17 rue d'Orgivaux 95760 Valmondois Ville Valmondois