Cérémonie du souvenir cour d’honneur de la mairie, 19 mars 2022, Olivet.

Cérémonie du souvenir

cour d’honneur de la mairie, le samedi 19 mars à 11:00

Hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Rassemblement dans la cour d’honneur de la mairie et départ en cortège pour le monument aux Morts. À 11h. Cour d’honneur de la mairie

Hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc

cour d’honneur de la mairie mairie d’Olivet Olivet Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T11:00:00 2022-03-19T12:00:00