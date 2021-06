Baccon Beauce l'apparente Baccon Cérémonie du dialogue Beauce l’apparente Baccon Catégorie d’évènement: Baccon

Cérémonie du dialogue Beauce l’apparente, 26 juin 2021-26 juin 2021, Baccon. Cérémonie du dialogue

Beauce l’apparente , le samedi 26 juin à 17:30

Après la « cérémonie de la première pierre » puis la « cérémonie du regard », ils proposent une « cérémonie du dialogue » autour des enjeux de la biodiversité : après un temps d’échanges avec l’association Hommes & Territoires et le Pays Loire-Beauce, sera présenté le spectacle Florilège de Lettres Semées, cabaret agriculturel qui donne à entendre la parole d’agriculteurs et agricultrices d’aujourd’hui. Départ du parking de la salle des fêtes. Manifestation gratuite mais la réservation est obligatoire À Baccon, Zazü et les fous de bassan ! continuent d’interroger la ruralité et l’agriculture par l’art et la culture. Beauce l’apparente 61 Rue de la Planche, Baccon Baccon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T17:30:00 2021-06-26T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Baccon Étiquettes évènement : Autres Lieu Beauce l'apparente Adresse 61 Rue de la Planche, Baccon Ville Baccon lieuville Beauce l'apparente Baccon