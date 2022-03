Cérémonie du dé d’Or de la dentelle Eaucourt-sur-Somme Eaucourt-sur-Somme Catégories d’évènement: Eaucourt-sur-Somme

Somme

Cérémonie du dé d’Or de la dentelle Eaucourt-sur-Somme, 30 avril 2022, Eaucourt-sur-Somme. Cérémonie du dé d’Or de la dentelle Eaucourt-sur-Somme

2022-04-30 20:00:00 – 2022-04-30

Eaucourt-sur-Somme Somme Eaucourt-sur-Somme Le thème du défilé : la mode & l’automobile. Avec la participation de la robe de mariée de Madame Philippe Candéloro, une couturière du Grand Est. Le défilé de mode pourra être accompagné de commerces du centre bourg de votre ville. Le rendez vous de cette manifestation , une création de coiffure très artistique avec capsules et muselet de champagne, avec des robes sur mesure des maisons Christopher Bost, Laurence Charnay, Aigoul Kova , Célena Delval, collection été 2022. Présence des étudiants formations modiste , couturière de chaussures sur mesure, lunettes en bois, maroquinerie qui pourrais s’installer dans votre ville.

La maille dont la spécialité est de Troyes fabriqué par l’usine Bugis domicilier à Troyes , la dentelle de Caudry Sophie Hallette , broderie Guégain. Cette manifestation proposée avec des commerçants , accompagnée d’étudiants en fin d’étude des écoles ESMOD qui sont de votre département , pour des couturiers , corsetiers, modistes, maroquinerie , chausseurs et bien d’autres.

Cela aidera à relancer l’économie de ces derniers gravement impactés par la situation actuelle. Le thème du défilé : la mode & l’automobile. Avec la participation de la robe de mariée de Madame Philippe Candéloro, une couturière du Grand Est. Le défilé de mode pourra être accompagné de commerces du centre bourg de votre ville. Le rendez vous de cette manifestation , une création de coiffure très artistique avec capsules et muselet de champagne, avec des robes sur mesure des maisons Christopher Bost, Laurence Charnay, Aigoul Kova , Célena Delval, collection été 2022. Présence des étudiants formations modiste , couturière de chaussures sur mesure, lunettes en bois, maroquinerie qui pourrais s’installer dans votre ville.

La maille dont la spécialité est de Troyes fabriqué par l’usine Bugis domicilier à Troyes , la dentelle de Caudry Sophie Hallette , broderie Guégain. Cette manifestation proposée avec des commerçants , accompagnée d’étudiants en fin d’étude des écoles ESMOD qui sont de votre département , pour des couturiers , corsetiers, modistes, maroquinerie , chausseurs et bien d’autres.

Cela aidera à relancer l’économie de ces derniers gravement impactés par la situation actuelle. ch.boulnoy@gmail.com +33 6 07 82 53 34 Le thème du défilé : la mode & l’automobile. Avec la participation de la robe de mariée de Madame Philippe Candéloro, une couturière du Grand Est. Le défilé de mode pourra être accompagné de commerces du centre bourg de votre ville. Le rendez vous de cette manifestation , une création de coiffure très artistique avec capsules et muselet de champagne, avec des robes sur mesure des maisons Christopher Bost, Laurence Charnay, Aigoul Kova , Célena Delval, collection été 2022. Présence des étudiants formations modiste , couturière de chaussures sur mesure, lunettes en bois, maroquinerie qui pourrais s’installer dans votre ville.

La maille dont la spécialité est de Troyes fabriqué par l’usine Bugis domicilier à Troyes , la dentelle de Caudry Sophie Hallette , broderie Guégain. Cette manifestation proposée avec des commerçants , accompagnée d’étudiants en fin d’étude des écoles ESMOD qui sont de votre département , pour des couturiers , corsetiers, modistes, maroquinerie , chausseurs et bien d’autres.

Cela aidera à relancer l’économie de ces derniers gravement impactés par la situation actuelle. Boulnoy Krystof

Eaucourt-sur-Somme

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Eaucourt-sur-Somme, Somme Autres Lieu Eaucourt-sur-Somme Adresse Ville Eaucourt-sur-Somme lieuville Eaucourt-sur-Somme Departement Somme

Eaucourt-sur-Somme Eaucourt-sur-Somme Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eaucourt-sur-somme/

Cérémonie du dé d’Or de la dentelle Eaucourt-sur-Somme 2022-04-30 was last modified: by Cérémonie du dé d’Or de la dentelle Eaucourt-sur-Somme Eaucourt-sur-Somme 30 avril 2022 Eaucourt-sur-Somme Somme

Eaucourt-sur-Somme Somme