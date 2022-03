Cérémonie du “Cessez-le-feu en Algérie” Châteaurenard Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Châteaurenard

Cérémonie du “Cessez-le-feu en Algérie” Châteaurenard, 19 mars 2022, Châteaurenard. Cérémonie du “Cessez-le-feu en Algérie” Châteaurenard

2022-03-19 11:00:00 11:00:00 – 2022-03-19

Châteaurenard Bouches-du-Rhône Déroulé de la cérémonie :



11h :

– Rendez-vous à la stèle de la FNACA – Rond-point des Médaillés Militaires.

– Montée des couleurs – Lecture de l’Ordre du jour du Général Ailleret.

– Dépôt de bouquet – Minute de silence – Musique de l’Algérie.



11h30 :

– Allocutions – Dépôt de gerbes aux Monument aux Morts.

– Minute de silence – Chant ” la Marseillaise”.



11h45 :

