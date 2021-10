Soyans Soyans Drôme, Soyans Cérémonie du cacao et clôture de Sillon Soyans Soyans Catégories d’évènement: Drôme

Soyans

2021-11-01 18:30:00 18:30:00 – 2021-11-01
vieux village eglise St Marcel
Soyans

Soyans Drôme Soyans Brunehilde Yvrande nous invite à clôturer Sillon autour d’un moment de partage et de danse collective en musique. itineraire@art-drome.com http://www.art-drome.com/SILLON_PROGRAMME.html dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Soyans Autres Lieu Soyans Adresse vieux village eglise St Marcel Ville Soyans lieuville 44.67715#5.03654